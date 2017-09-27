В Нью-Йорке прошел парад мусульман
14:24, 27 сентября 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
В Нью-Йорке прошел 32 ежегодный Парад мусульман. Сотни приверженцев ислама прошлись по Манхеттену с флагами мусульманских стран и плакатами с различными лозунгами, сообщает Islam-today.
Стоит отметить, что парад нынешнего года прошел под девизом защиты мусульман Мьянмы «от репрессий и геноцида».
Напомним, мусульмане-рохинджа признаны ООН самым притесняемым этническим меньшинством на планете. За последние недели Мьянму из-за обострившегося военного конфликта покинули почти миллион мусульман.
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