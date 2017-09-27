В Нью-Йорке прошел парад мусульман

В Нью-Йорке прошел 32 ежегодный Парад мусульман. Сотни приверженцев ислама прошлись по Манхеттену с флагами мусульманских стран и плакатами с различными лозунгами, сообщает Islam-today.

Стоит отметить, что парад нынешнего года прошел под девизом защиты мусульман Мьянмы «от репрессий и геноцида».

Напомним, мусульмане-рохинджа признаны ООН самым притесняемым этническим меньшинством на планете. За последние недели Мьянму из-за обострившегося военного конфликта покинули почти миллион мусульман.