Ученые нашли новое подтверждение исламскому запрету на тату

Ученые нашли новое подтверждение вреда татуировок, которые являются в исламе одним из основных запретов.

Как оказалось, наночастицы, содержащиеся в чернилах, не только окрашивают кожу, но могут добраться и до гораздо более глубоких слоев человеческого организма, вплоть до жизненно важных органов, сообщает Islam-today.

Красящий пигмент попадает в организм путем травмирования кожного покрова. В период заживления лишний пигмент выводится из организма вместе с лимфатической жидкостью, а часть того, что выйти не успел, углубляется под кожу, оседая в лимфатической системе, мешая ей выполнять свою главную функцию, которая заключается в обработке и фильтрации вредных веществ.