В Саудовской Аравии запретили проповедовать богослову, который оскорблял женщин

Власти Саудовской Аравии запретили заниматься религиозной деятельностью известному в стране проповеднику шейху Сааду аль-Хиджри.

Как сообщает Islam-today, запрет действует на территории провинции Асир. А причиной его стал скандал, вызванный высказываниями проповедника в отношении женщин.

Так, в частности, он заявил, что женщины «в нормальном состоянии имеют лишь половину мозга в сравнении с мужчинами». Если же женщина идет в магазин, то у нее, по словам богослова, и вовсе «остается четверть мозга».

Заявления эти вызвали возмущение жителей королевства, которое переросло в настоящий скандал, результатом чего и стал запрет на осуществление религиозной деятельности.