Социологи: мусульмане хотят дружить с иноверцами

Масштабное исследование среди мусульман-беженцев, прибывших в Европу из Ближнего Востока, провели социологи, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности утверждения о том, что приверженцы ислама относятся к иноверцам с нетерпимостью. Как в результате выяснилось, мнение это не имеет под собой никаких оснований, сообщает Islam-today.

Так, 9 из 10 прошенных мусульман сообщили, что у них есть друзья-иноверцы. 92% заявили, что вполне комфортно чувствуют себя в компании немусульман. А 48% и вовсе не видят ничего зазорного в межрелигиозном браке. При этом более половины респондентов признались, что сталкивались с дискриминацией, причем 2% из них – с физической агрессией.

Стоит отметить, что участие в опросе приняли более 10 тысяч мусульман, которые проживают европейских странах более года.