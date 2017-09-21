У мусульман начался новый 1439 год

По мусульманскому летоисчислению вчера наступил 1439 год. Согласно традициям ислама и иудаизма, новый день начинается не с полуночи, как в современном григорианском календаре, а с закатом светила, сообщает «БИЗНЕС Online».

Первый месяц нового года - Мухаррам. По словам пророка Мухаммеда, «после Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам». Пост в этот месяц не является обязательным, однако он награждается в большей степени, чем нафиль - добровольная ураза. На 10-й день месяца приходится праздник Ашура.

Мусульманам в этот месяц рекомендуется совершать праведные поступки. Считается, что если провести Мухаррам в поклонении Аллаху, то можно надеяться, что благодать достанется и остальным месяцам года.