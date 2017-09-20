В Греции археологи нашли уникальные исламские рукописи

Группа археологов из университета Кувейта обнаружила в одном из православных храмов на горе Афон в Греции уникальные арабские рукописи, которые относятся к периоду становления ислама.

Как сообщает Islam-today, найденные рукописи относятся к золотому веку ислама. Это – примерно VIII-XIII века. Они охватывают самые различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами.

Археологи назвали открытие «очень важным ориентиром» для тех, кто изучает историю ислама. По словам доктора Абдулхади аль-Аджми, как именно уникальные манускрипты попали на Афон, еще только предстоит узнать.