В Малайзии из-за протестов мусульман отменили фестиваль пива

Власти столицы Малайзии Куала-Лумпура отказались от проведения ежегодного пивного фестиваля. Как оказалось, причиной запрета стали протесты со стороны местных мусульман, сообщает Islam-today.

Мероприятие, шестое по счету, должно было состояться в одном из крупнейших торговых центров в октябре и традиционно привлечь несколько тысяч участников. Продукцию на фестивале должны были представить десятки пивоваренных компаний из 11 стран мира.

В заявлении муниципалитета Куала-Лумпуре, в котором говорится от отмене мероприятия в этом году, также отмечается, что самовольное проведение фестиваля обернется для его организаторов крупным штрафом.

Стоит отметить, что в Малайзии, большая часть населения которой – мусульмане, протесты против «западных» или «неисламских» мероприятий проходят регулярно. Как правило, мероприятия эти – со свободной продажей алкоголя.