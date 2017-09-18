На Гоа в силу вступит один из главных запретов в исламе

В индийском штате Гоа в скором времени вступил в силу один из главных запретов в исламе – запрет на употребление алкогольных напитков. Правда, действовать он будет только в общественных местах, сообщает Islam-today.

Употреблять алкоголь можно будет исключительно в отеле, дома или ресторане, при условии наличия у него соответствующей лицензии.

Как сообщил главный министр Гоа Манохар Паррикар, закон вступит в силу уже в октябре, как раз в тот момент, когда в штате стартует туристический сезон.

Отмечается, что причиной подобной меры стали многочисленные инциденты с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.