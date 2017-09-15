В Республике Камерун ребенок совершил теракт в мечете

В одной из мечетей на севере Камеруна произошел теракт. Как оказалось, совершила его 12-летняя девочка, к которой был прикреплен так называемый пояс шахида, собщает Islam-today.

В здание мусульманского храма Санда-Ваджири в Колофате ребенок вошел после азана на молитву. Мощный взрыв раздался спустя мгновение после этого.

В результате погибли, по меньшей мере, пять человек. Еще несколько – получили ранения.

Как сообщил губернатор региона, ни одна из террористических группировок ответственности за атаку на себя пока не взяла. Однако малолетних смертниц для совершения атак, как правило, использует «Боко Харам», которая, по сути, является западноафриканским отделением ИГИЛ.