Мусульманка выпустила куклу-аналог Барби, которая одета в хиджаб и цитирует Коран

Мусульманка изобрела говорящую куклу, похожую на Барби, но облаченную в хиджаб и цитирующую Коран, причем кукла уже запущена в производство, пользуется популярностью и все шире поступает на рынки различных стран.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Worldreligionnews", Самира Амарир (Samira Amarir), француженка мусульманского происхождения, бизнес-леди и мать малолетней девочки, изобрела куклу, способную произносить суры Корана, и облачила ее в предписанное консервативным исламом одеяние. Эта идея пришла ей в голову, когда она долго и безуспешно искала в магазинах игрушки, которые могли бы привить исламские ценности ее ребенку. Не найдя ничего подходящего, она надумала сделать куклу своими руками, а когда сделала – поняла, что такая кукла может пользоваться спросом у таких, как она. Успех на сегодня уже превзошел все ожидания – новая кукла, все шире производится и хорошо продается в странах Персидского залива.

Изобретательница назвала куклу Дженна – это арабское слово означает «Царство Небесное», причем это популярное у мусульман женское имя носит дочка изобретательницы. Следуя консервативному предписанию ислама, кукла Дженна облачена в длинную абайю (хиджаб), закрывающую ее фигурку от головы до пят, и в головной платок. Амарир сама сконструировала куклу, воспользовавшись популярной компьютерной программой моделирования трехмерных форм, причем не забыла даже придать «коже» куклы смугловатый оттенок и украсить ее лицо скромной косметикой. По словам изобретательницы, она постаралась сделать все возможное, чтобы дочка нашла в кукле близкую подругу, с которой можно общаться по душам. При этом Амарир постаралась сделать ее как можно более реалистичной, похожей на живую девушку.

Сейчас кукла Дженна способна произносить нараспев четыре суры (главы) Корана. Все стихи (аяты) этих сур весьма кратки и удобны для простого и быстрого запоминания. Амир была приятно удивлена тем, как быстро – всего за несколько дней – ее дочка заучила суры, играя с куклой, и теперь умеет быстро и точно повторять их по памяти.

Потребовалось еще четыре года трудной работы, чтобы «пробить» куклу Дженну в промышленное производство и вывести на коммерческие рынки. Изобретательнице пришлось пройти целую череду настоящих войн с производственными требованиями фабрик в Китае, где делается новая кукла. В настоящее время сама Амарир при поддержке родных делает все возможное для продвижения куклы на рынки различных стран. Ей даже пришлось переехать со всем своим семейством из Франции в Объединенные Арабские Эмираты ради маркетинга своей продукции.

Сейчас кукла уже активно продается в четырех странах: Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте. Есть все основания надеяться, что кукла будет продаваться все лучше и лучше не только в богатых и консервативных странах Персидского залива, но и по всему миру.