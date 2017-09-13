Президентом Сингапура стала мусульманка

Президентом Сингапура досрочно стала представительница малайской общины, мусульманка Халима Якоб, которая до этого занимала пост спикера парламента страны. Об этом сообщает Islam-today.

Как заявил председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун, согласно постановлению, принятому в ноябре прошлого года, в президентских выборах могли принять участие исключительно малайцы, которые не возглавляли страну уже более полувека.

Два конкурента мусульманки не успели получить сертификат на право быть избранными, а потому выбыли из президентской гонки. Остальные не соответствовали еще одному критерию, согласно которому на президентскую должность могут претендовать только те, кто имеет опыт государственной службы или руководства компанией, бюджет которой превышает 371 миллион долларов. Этому критерию соответствовала только Халима Якоб.

Таким образом, она досрочно стала президентом Сингапура. Мусульманка, к слову, стала первой женщиной-президентом в истории Сингапура.