В Узбекистане закрыли незаконные курсы для мусульманок

Жительница Ташкента организовала подпольную сеть курсов обучения мусульманок. Незаконную религиозную деятельность выявили правоохранительные органы Узбекистана, сообщает Islam-today.

Организатором подпольных собраний оказалась Фатима Абдулладжанова 1960 года рождения. Суд приговорил ее к административному наказанию в виде выплаты штрафа в размере 80 минимальных зарплат. Две ее помощницы должны будут выплатить штраф в размере 20 минимальных зарплат.

Как установило следствие, Абдуллажданова, не имея соответствующего образования и необходимых разрешительных документов, организовала обучение мусульманок, с которых взимала деньги. К обучению при этом привлекались и несовершеннолетние.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, занятия проводились поочередно в домах учениц, как правило, ранним утром.