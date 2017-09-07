В Саудовской Аравии подвели итоги Хаджа-2017

Министерство культуры и информации Саудовской Аравии подвело итоги Хаджа-2017. Об этом сообщает Islam-today.

Согласно информации ведомства, в этом году паломничество к святыням ислама совершили 2 352 122 человека. Из них 1,75 миллионов - граждане иностранных государств.

Более 1 миллиона паломников прибыли из стран Азии, порядка 400 тысяч - из государств, не входящих в Совет сотрудничества арабских государств, еще примерно 200 тысяч человек - из стран Африки, 100 тысяч - из Европы и 25 тысяч - из США и Австралии.

В этом году последняя информация по хаджу регулярно поступала на мобильные устройства паломников. Кроме того, каждый из них был обеспечен электронным идентификационным браслетом. Безопасность хаджиев обеспечивали 2280 сотрудников гражданской обороны, а также 2935 волонтеров из различных стран.

Сам хадж освещался 1650 журналистами. Медицинскую помощь паломникам оказывали 30 тысяч квалифицированных медиков, специально на период хаджа было открыто 15 медицинских центров.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году в ходе хаджа погибли 39 человек.