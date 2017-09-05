Из Мьянмы за 10 дней бежали 87 тысяч мусульман-рохинджа

Только в течение последних 10 дней из Мьянмы в соседний Бангладеш бежали порядка 87 тысяч мусульман-рохинджа. Такие данные приводятся в докладе, подготовленном ООН, - сообщает Islam-today.

Кроме того, по информации международных правозащитных организаций, 30 тысяч человек, ожидающих в горной местности на границе с Бангладеш разрешения на въезд в страну, оказались отрезанными от источников пропитания и медикаментов.

Напомним, в ходе боестолкновений, начавшихся в штате Ракхайн еще 25 августа, по официальным данным, погибли не менее 400 человек, в том числе 350 человек народности рохинджа.

По данным ООН, мусульмане-рохинджа - одно из самых притесняемых этнических меньшинств на планете.