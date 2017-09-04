В ходе Хаджа-2017 погибли 39 человек

В Саудовской Аравии завершилось ежегодное таинство исламского мира – хадж, в рамках которого святыни ислама в Мекке и Медине посетили более 2 миллионов паломников. Как отметили власти арабского королевства, не обошлось в ходе Хаджа-2017 и без трагедий – с момента начала паломничества погибли 39 человек, сообщает Islam-today.

По информации Министерства по делам Хаджа КСА, больше всего погибших – среди граждан Алжира и Египта – по восемь человек.

Сообщается, что все скончавшиеся были в преклонном возрасте и умерли по «естественным причинам – вследствие обострения хронических заболеваний».