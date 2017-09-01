Индонезиец прошел 9 тысяч километров, чтобы совершить Хадж

28-летний житель Индонезии Мухаммад Хамим Сетаван прибыл в Мекку после того, как пешком преодолел 9 тысяч километров, чтобы совершить Хадж.

В путь, надев футболку с надписью «Я держу путь в Мекку и всецело полагаюсь на Всевышнего», мусульманин отправился 28 августа прошлого года, сообщает Islam-today.

На то, чтобы добраться до главных мусульманских святынь, у него ушел год. В ходе своего путешествия мужчина прошел через Индонезию, Малайзию, Мьянму, Индию, Пакистан, Оман и ОАЭ, откуда добрался непосредственно до Саудовской Аравии.

«Я передвигался, в основном, по ночам, и часто постился. Спал, в основном, в мечетях и в домах гостеприимных местных жителей. Иногда приходилось устраивать кемпинги прямо в лесах. Я никогда никого ни о чем не просил, но в пути мне встречалось множество добрых людей, которые давали мне еду и другие необходимые вещи. Однажды меня даже приняли в буддистском храме. В Индии мне посчастливилось встретиться с мусульманскими богословами, с которыми мы много беседовали о религии», - рассказывает мужчина.