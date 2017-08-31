1 сентября мусульмане будут отмечать праздник Курбан-Байрам

В Киеве на территории соборной мечети "Ар-Рахма" 1 сентября состоится торжественное мероприятие в честь главного мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Праздник жертвоприношения (араб. Ид Аль-Адха) имеет интересную историю.

Пророку Ибрахиму приснился сон, в котором он приносит в жертву Богу своего первенца – сына Исмаиля. Известно, что сны Пророка – это истина (Пророчество), знамение от Всевышнего, которые нужно обязательно исполнять. Это было большое испытание для Пророка. Сын, узнав о повелении, не воспротивился отцу, ведь оба они были богобоязненными и покорными Создателю. Перед тем, как выполнить это повеление, Пророк Ибрахим, мир ему, как любящий отец, горько заплакал, обнял и поцеловал Исмаиля. Но когда он пытался выполнить повеление Всевышнего, то нож не резал.

И тут он услышал голос Ангела: «О, Ибрахим! Ты хотел исполнить то, что ты видел во сне, но взамен твоего ребенка – баран». То есть покорность Пророка Ибрахима была принята Богом, и за это ему будет великое вознаграждение. Это испытание показало крепкую Веру и богобоязненность Пророка Ибрахима. Взамен ему было спущено из Рая жертвенное животное – большой баран. Пророк Ибрахим зарезал его в местности Мина.

Готовность пожертвовать сыном, ради своего Господа, показывает, насколько сильна любовь Пророка Ибрахима к Богу. Только благочестивый сын мог ответить такой смиренностью. Действительно, это величайшее испытани! Ибраhим доказал свою готовность отдать Господу самое ценное.

Размышляя над этой историей, мусульмане понимают, как важно быть богобоязненными в любой ситуации: в горе или радости, счастье или беде; насколько важно всегда сохранять искреннюю надежду на Бога, быть готовыми с честью встретить любые испытания и вызовы, которые имеют место в нашей жизни.

Вспоминая об этом большом испытании, которое Пророк Ибрахим выдержал с честью, проявив покорности Создателю, мусульмане во время празднования Ид Аль- Адха совершают курбан – режут барана и раздают мясо людям.