В США мусульманка в хиджабе стала участницей модного телепроекта

Дизайнер в хиджабе из штата Юта Айяна Ифе стала участницей популярного в США модного телепроекта «Project Runway». Как говорит сама мусульманка, принять в нем участие она решила, чтобы продвинуть и популяризировать концепцию скромной моды и ввести ее в ранг мейнстрима, сообщает Islam-today.

«Я хочу стать известным дизайнером на рынке скромной одежды. Не только для мусульманок, но и для всех женщин, предпочитающих скромную моду», - цитирует дизайнера издание Al Arabiya.

Примечательно, что после появления в проекте девушка стала получать десятки писем от мусульманок, которые благодарят дизайнера за поддержку, особенно в современных условиях с крайне высоким уровнем исламофобии в США.