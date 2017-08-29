Саудовская Аравия готовится принять в этом году 2 миллиона паломников

К концу этого года Саудовская Аравия примет порядка 2 миллионов паломников. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на Центр международных связей министерства культуры и информации королевства.

По сведениям ведомства, на данный момент страна уже приняла около 1,5 миллионов паломников, которые прибыли сюда для совершения хаджа, который будет проходить с 30 августа по 4 сентября.

Напомним, в этом году особое внимание уделено безопасности, которую будут обеспечивать 17 тысяч сотрудников правопорядка. В долине Мина установлены десятки тысяч палаток, оборудованных кондиционерами. Большая часть хаджиев расположится именно в них. Каждый паломник получит бейдж определенного цвета с номером, который не позволит ему потеряться.

Напомним, в 2016 году хадж совершили 1,86 миллионов человек.