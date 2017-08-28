В армию Швейцарии набирают имамов-наставников

Военное командование намерено ввести в войсках Швейцарии штатные должности имамов-наставников. К подобному шагу командование армии подталкивает активный рост числа военнослужащих-мусульман, сообщает Islam-today.

Мусульманские общины в военном плане нейтральной Швейцарии ранее заявляли об отсутствии имамов в военных структурах европейской страны, что, по их мнению, нарушает права швейцарских мусульман.

В качестве довода в пользу введения штатных должностей исламских духовных наставников приводится тот факт, что христианские наставники в подразделениях армии есть.

В Федеральном совете Швейцарии, в свою очередь, отметили, что в вооруженных силах страны отсутствует такое разделение военнослужащих по религиозному признаку, которое могло бы приводить к радикализации.