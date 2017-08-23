В Греции создали совет по делам мечети

Министерство по делам образования и религии Греции накануне учредило административный совет, состоящий из 7 человек, для надзора за деятельностью первой в стране мечети. В совет вошли 2 представителя городской администрации, 2 министерских чиновника, 2 представителя уммы Афин и один юрист, сообщает Islam-today.

Совет возглавит представитель министерства по делам религии Константинос Питтадакис, а заместитель градоначальника Нелли Папачела займет один из постов в совете.

Планируется, что мечеть в Афинах откроется до конца года.

Завершение строительства культового сооружения переносилось несколько раз.