Верховный суд Индии отменил спорную практику мусульманского развода

Верховный суд Индии постановил отменить практику "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на газету "Hindustan Times", Верховный суд Индии отменил спорную практику исламского "тройного талака", которая давала мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). Согласно постановлению суда, "мгновенный развод" противоречит главным принципам ислама и статье 14 Конституции страны, гарантирующей равноправие.

"Талак-и-Биддат (мгновенный развод) является явным произволом, который позволяет мусульманину разорвать брак по собственной прихоти", - цитирует газета слова одного из судей. Решение об отмене спорной практики было принято голосами трех из пяти судей.

Конституция Индии в настоящее время дает религиозным общинам страны широкие права в регулировании личных гражданских отношений своих членов. Однако в начале июня прошлого года Движение мусульманок Индии (BMMA) потребовало запретить практику "тройного талака", сообщив, что собрало более 50 тысяч подписей в поддержку такого решения. Правила развода у мусульман позволяют мужчине расстаться с женой произнесением слова "талак", при этом некоторые богословы допускают возможность трижды произнести слово "талак", чтобы прекратить брак мгновенно.

Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость "мгновенного развода" ставится под сомнением богословами, но мусульмане в Индии ею активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще - достаточно отправить супруге сообщение посредством SMS или любого другого мобильного сервиса.