Британские паломники на велосипедах прибыли в Медину
16:42, 21 августа 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
Группа, состоящая из 9 британских паломников, прибыла в Медину после 6-недельного путешествия на велосипедах, которое стартовало в Лондоне. Они проделали путь длинной в 3000 км и пересекли Швейцарию, Францию, Италию, Грецию и Египет, сообщает Islam-today.
Посредством этого путешествия британские мусульмане хотели донести до жителей Европы мирное послание ислама и развеять мифы.
Перед ними также стоит цель собрать 1 млн фунтов для беженцев из Сирии.
После долгого пути мусульмане из Лондона готовятся к обрядам хаджа в Мекке.
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