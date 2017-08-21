Британские паломники на велосипедах прибыли в Медину

Группа, состоящая из 9 британских паломников, прибыла в Медину после 6-недельного путешествия на велосипедах, которое стартовало в Лондоне. Они проделали путь длинной в 3000 км и пересекли Швейцарию, Францию, Италию, Грецию и Египет, сообщает Islam-today.

Посредством этого путешествия британские мусульмане хотели донести до жителей Европы мирное послание ислама и развеять мифы.

Перед ними также стоит цель собрать 1 млн фунтов для беженцев из Сирии.

После долгого пути мусульмане из Лондона готовятся к обрядам хаджа в Мекке.