На экраны выйдет уникальный документальный фильм о Заповедной мечети

16:03, 18 августа 2017
Ислам
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Фото: youtube.com

В сентябре стартует релиз документального фильма под названием «Один день в аль-Харам». Картина снята через призму исламского духовенства и сотрудников Заповедной мечети, сообщает Islam-today.

Режиссером фильма является британский сценарист и режиссер Абрар Хусейн, специализирующийся на мусульманской тематике. Отмечается, что по масштабам новый документальный фильм о мечеть аль-Харам является уникальным.

Официальный трейлер ленты на канале YouTube за 2 недели набрал свыше 57 тыс. просмотров.

Сначала фильм продемонстрируют на кинофестивалях, затем планируется запустить его на телеэкраны. Впервые об аль-Харам расскажут как бы изнутри, показав его будничные реалии.

Режиссер хотел отойти от традиционной демонстрации мусульман и паломников и отразить слаженную работу, четкую организацию процесса и самоотдачу работников. Премьера запланирована на сентябрь в Мекке, но точная дата пока не уточняется.

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