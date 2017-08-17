В Таджикистане в школах запретили носить бороды и хиджабы

В Таджикистане учащимся школ запретили носить бороды, а школьницам - хиджабы. Соответствующее заявление было размещено на портале Минобразования Таджикистана, сообщает Islam-today.

Ученицам во время пребывания в школах запрещается, помимо хиджаба, носить рваные и узкие джинсы, мини и узкие юбки. Помимо этого, школьницам Таджикистана запретили носить больше одной серьги в каждом ухе, броский или яркий макияж.

Мальчикам воспрещается носить длинные волосы и ногти, бороду, серьги, кольца. При этом носить джинсы разрешено только зимой. Минобразования республики также запрещает школьникам носить футболки с изображением госсимволики других стран и рекламными надписями и иметь татуировки.

Ведомство, кроме прочего, рекомендовало заказывать школьную форму исключительно у отечественных производителей.