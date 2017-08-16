Американское ортопедическое общество назначило мусульманку послом доброй воли

18:03, 16 августа 2017
Ислам
522
Фото: islam-today.ru

Американское ортопедическое общество назначило саудийку, хирурга-ортопеда, послом доброй воли в рамках своей международной кампании на Ближнем Востоке.

Как сообщает Islam-today, в 2011 году Даляль Бобшит была одним из первых оперирующих ортопедов во всем арабском регионе. Она долго выбирала врачебную специализацию и решила стать оперирующим ортопедом, так как, по ее словам, в данной работе сочетается медицина, искусство, точность и творческий подход.

Бобшит является известным в саудийском обществе активистом в социальной и научной сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter