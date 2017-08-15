В Саудовской Аравии приняли решения, улучшающие права женщин-мусульманок

Минюст Саудовской Аравии за 10 дней одобрило сразу 4 решения, которые призваны улучшить ситуацию с правами женщин в государстве. Принятые саудовским министерством решения, в частности, касаются защиты разведенных женщин, женщин-опекунов детей, малолетних и выпускниц юрфаков, которые не могут работать по профессии по причине доминирования мужчин-адвокатов, сообщает Islam-today.

К примеру, в королевстве официально запретили вступать в брак с девушками моложе 17 лет без решения суда, которое основано на согласии невесты и ее матери.

Министерство также одобрило открытие фонда алиментов для женщин в разводе и их детей. Он будет иметь собственный бюджет, а контролировать его будет сам минюст Саудовской Аравии.

Для женщин-юристов, которых адвокаты страны годами эксплуатируют в роли интернов, ввели новый формат диплома, в соответствии с которым после 3-летнего срока работы в должности помощником адвоката выпускницы могут самостоятельно вести адвокатскую практику.