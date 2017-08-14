В США мусульманке выплатят $85 тысяч компенсации за принудительное снятие хиджаба

Администрация города Лонг-Бич в Калифорнии выплатит $85 000 мусульманке Кирсти Пуэлл. Она получит компенсацию в рамках урегулирования судебного дела по поводу требования сотрудников полиции снять хиджаб, сообщает Islam-today.

В соответствии с материалами дела, полиция остановила Пуэлл и ее супруга за вождение автомобиля с опущенной подвеской. Мусульманка находилась на месте пассажира, но ее арестовали, когда женщина-офицер обнаружила ордер на арест Кирсти Пуэлл в связи с магазинными кражами, пишет Бизнес-онлайн.

Супруг Пуэлл попросил оформить арест, его просьбу полицейские проигнорировали. Затем офицер заявила, что Пуэлл должна снять свой хиджаб.

Мусульманка была вынуждена показаться на людях без хиджаба, говорится в судебном иске.