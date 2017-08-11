В Индии требуют отменить практику мусульманского развода

Председателю Верховного суда Индии подана петиция об отмене "тройного талака" - процедуры развода, принятой у мусульман. Об этом сообщает "Седмица".

В письме к верховному судье Джагдишу Сингху Хехару активисты указали, что тысячи индийских мусульманских женщин ждут решения, которое прекратило бы практику, когда мужчины могут развестись с женами без предупреждения - иногда даже через Skype, WhatsApp или текстовое сообщение.

"Отсутствие какой-либо правовой защиты оставляет мусульманских женщин уязвимыми перед этой практикой произвольного и несправедливого развода. Она оказывается бездомной и обездоленной в одно мгновение. Она и ее дети остаются без поддержки", - говорится в письме, поданном активистами.

Отмечается, что практика "тройного талака" запрещена в большинстве мусульманских стран.

Ранее правительство поддержало инициативу об отмене данной практики, назвав ее недемократичной.