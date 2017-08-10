Во Франции мусульманку оштрафовали за купание в буркини

Мусульманка должна будет выплатить 575 долларов за то, что решила искупаться в одном из частных бассейнов Франции, будучи одетой в буркини.

Как сообщает "Islam-today" со ссылкой на издание "Teen Vogue", традиционный закрытый мусульманский купальный костюм оскорбил администрацию заведения настолько, что мусульманку и членов ее семьи буквально выгнали из бассейна «из санитарных соображений» и запретили впредь там появляться.

Назначенный же штраф якобы пойдет на чистку бассейна. Сообщается, что мусульманка, имя которой не называется, считает это ничем иным как дискриминацией, а потому оплачивать штраф не планирует. Тем более, что выписан он не государственным ведомством, а частным лицом.