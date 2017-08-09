Власти Латвии хотят запретить мусульманкам закрывать лицо в общественных местах

Запрет на ношение в общественных местах полностью закрывающей лицо традиционной мусульманской женской верхней одежды и любой другой закрывающей лицо одежды будет введен в Латвии. Соответствующий законопроект, подготовленный министерством юстиции республики, в понедельник передал на рассмотрение правительства комитет кабинета министров, сообщает ТАСС.

"Эти ограничения необходимы в Латвии, поскольку бытует миф, что в стране проживает небольшое число людей, которые ежедневно закрывают свое лицо. Они также будут касаться лиц, которые сейчас приезжают в республику, и лиц, которые хотят здесь жить в будущем. Эти люди должны знать о правилах, которые существуют в Латвии", - сказал министр юстиции Латвии Дзинтарc Расначс.

Ограничения будут распространяться на любое закрывание лица, например, маской, шлемом или такой одеждой, как паранджа, никаб или бурка. Как отмечает минюст, лицо человека считается закрытым, если невозможно идентифицировать его личность, если ограничена возможность увидеть черты лица человека в степени, необходимой для определения его внешнего вида.

В законопроекте есть и свои исключения, например, ограничения не будут касаться таких головных уборов, которые закрывают только волосы. Кроме того, находиться в общественных местах с закрытым лицом можно будет для выполнения служебных обязанностей, участия в спортивных мероприятиях или художественных представлениях, в государственных или народных праздниках или мероприятиях, а также по состоянию здоровья или из-за погодных условий.

Общественными же местами, согласно законопроекту, не будут считаться храмы, молельные дома, помещения, где происходит религиозная деятельность, а также места, где проводятся закрытые частные мероприятия.

Правительство Латвии рассмотрит этот законопроект на заседании 22 августа.