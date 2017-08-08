Социологи утверждают, что в США мусульмане подвергаются постоянной дискриминации

Авторитетный исследовательский институт PEW Research Center опубликовал результаты опроса, проведенного среди мусульман, проживающих в США. Как сообщает Islam-today, оказалось, что абсолютное большинство американских приверженцев ислама ощущают на себе постоянную дискриминацию.

Об этом заявили почти 70% мужчин и более 80% женщин. Больший скепсис со стороны женщин-мусульманок авторы исследования объясняют тем, что они носят традиционную одежду чаще, чем мужчины.

При этом, порядка 60% мусульман считают, что в последние месяцы ситуация значительно ухудшилась. 74% считают, что Президент США враждебно себя ведет по отношению к мусульманам. Вместе с тем, оказалось, что до 90% опрошенных мусульман гордятся тем, что они – граждане США.

Сейчас в США проживают порядка 3,3 миллиона мусульман. Это – 1% американского населения.