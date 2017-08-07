В Таджикистане огласили правила ношения бороды для имамов
Администрация района Дусти Хатлонской области Таджикистана прописала правила ношения бород для имамов. Отныне священнослужителям запрещено носить бороду, длина которой превышает три сантиметра, сообщает Islam-today.
Как отметил глава районного хукумата Салохиддин Раджабзода, «трехсантиметровая борода соответствует культуре и религии таджиков». Напомним, кампания против «излишне длинных» бород началась в республике еще два года назад. Тогда сотрудники правоохранительных органов задержали сотни тысяч мужчин с «неправильной» бородой.
После снятия отпечатков и проверки личности бороды задержанным насильно сбривали. Сообщается, что только в Хатлонской области местные власти принудительно сбрили бороды почти 13 тысячам мужчин.