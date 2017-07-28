В Узбекистане начались онлайн-уроки ислама

В Узбекистане стартовали онлайн-уроки ислама. Об собщает Islam-today со ссылкой на Управление мусульман республики.

Транслироваться уроки будут по понедельникам, вторникам и средам в Instagram, Facebook и Youtube.

В качестве преподавателей выступают известные и авторитетные религиозные деятели и преподаватели Ташкентского исламского института.

Планируется, что слушатели курсов смогут получить знания по таким предметам как тафсир, фикх, тажвид и арабский язык. Отдельное внимание будет уделено акиде – мусульманскому вероубеждению, форме раскрытия имана, который является своего рода символом веры – фондом догматов, идей и представлений.

Для того, чтобы зарегистрироваться на онлайн-уроки, необходимо отправить заявку на адрес электронной почты Управления мусульман Узбекистана.