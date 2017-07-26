В США молодоженов арестовали из-за мусульманского имени супруга

С крайне неприятным проявлением исламофобии пришлось столкнуться паре молодоженов из Великобритании. Как собщает Islam-today, 29-летняя Наташа Политакис и 32-летний Али Гюль, поженившиеся на днях, планировали провести медовый месяц на Гавайях.

На поездку было потрачено 7 тысяч фунтов стерлингов. Когда же пара прибыла в США, их без объяснения причин поместили в центр временного размещения мигрантов, где они провели сутки.

«У нас отобрали мобильные телефоны, не разрешали связаться с родными или посольством. Я до сих пор пребываю в глубочайшем шоке», - говорит Наташа.

По мнению молодоженов, причиной подобного обращения стало происхождение ее супруга и его мусульманское имя. Справедливости и компенсации за испорченный отдых они намерены добиваться в суде.