В Узбекистане мусульмане-абитуриенты будут молиться об успешной сдаче экзаменов

Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало на своем официальном сайте три молитвы, которые должны помочь абитуриентам успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на пресс-службу ДУМ, молитвы эти «укрепляют веру и даруют спокойствие абитуриентам и их близким».

В первой молитве говорится: «Всевышний, облегчи, не утруждай. Господь сделай благодатным завершение этого дела».

Во-второй - «Всевышний! Раскрой мое сердце (для принятия твоих откровений). Облегчи мне дело. И развяжи узел на моем языке. Чтобы они понимали мою речь».

Третья молитва просит увеличить «знания и понимание», чтобы абитуриент проявил себя на экзамене наилучшим образом.

Впрочем, в ДУМ подчеркнули, что полагаться исключительно на молитвы не в коем случае нельзя, поскольку «залогом успеха на экзамене или при тестировании является, прежде всего, тщательная подготовка».