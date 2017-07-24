В Египте обнаружили пещеру с граффити первых мусульман

Археологи обнаружили в районе Красного моря уникальную пещеру, в которой первые мусульманские паломники из Египта оставляли надписи.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на египетское издание "Ahram", многие из надписей были сделаны в конце VII - начале VIII века. В пещере, по словам ученых, укрывались в основном паломники, следовавшие в Мекку или в Иерусалим.

По словам Мохамеда Туни, археолога из Музея исламских и коптских древностей, сохранившиеся на сводах пещеры надписи можно поделить на две категории. Первые сводятся к фразе "Нет бога, кроме Аллаха". Вторые представляют собой благодарственные послания: "Бог вернул бедного раба Юсефа бен Хатема Аль-Шати из Хегиры своей семье в 755 году. Пусть Бог помилует его и его родителей, а также всех мусульман".

На данный момент министерство по делам древностей Египта планирует включить пещеру в официальный перечень древних объектов страны.