В Мекке открылась выставка покрывала Каабы

В Мекке открылась выставка покрывала Священной Каабы. Посетители выставки могут посмотреть, каким было полотно на протяжении многих веков и каким оно стало сегодня, сообщается на сайте marwa.ru.

В экспозиции также представлены инструменты, с помощью которых мастера изготавливают покрывала для Каабы.

Отмечается, что это – весьма трудоемкий процесс. На создание одного покрывала уходит, как правило, несколько месяцев. На различных этапах создания полотна в процессе принимают участие порядка 170 разных мастеров.

Напомним, покрывало Каабы, или Кисву, обычно заменяют раз в год. Происходит это в день Арафа, когда паломники совершают один из обрядов хаджа возле горы Арафат.