В Монреале арестуют имама, который призывал убивать евреев

Суд канадского Монреаля выдал ордер на арест шейха Мухаммада ибн Муссы аль-Насра, имама мечети Дар аль-Аркам в районе Сент-Мишель, который во время проповеди призывал мусульман убивать евреев.

Как сообщает "Седмица", имама обвиняют в целенаправленном разжигании религиозной розни. Максимальное наказание за нарушение данной статьи – лишение свободы сроком на два года.

Жалобу в полицию подали представители движения "Бней Брит Канада". Сообщалось, что имам цитирует в своих проповедях известный хадис Корана, в котором речь идет о конце времен, когда каждое дерево и каждый камень возопит: "О мусульмане, о слуги Аллаха, за мной прячется еврей – приди и убей его".

Где находится сегодня аль-Наср, полиции не известно – не исключено, что он отбыл на родину в Иорданию, гражданином которой является. Движение "Бней Брит" настаивает на экстрадиции имама в Канаду.