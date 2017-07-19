В Иерусалиме молитва мусульман привела к столкновению с полицией

Арабы-мусульмане, не согласные с новыми мерами безопасности на иерусалимской Храмовой горе, провели молитву на улицах Старого города, переросшую в стычки с израильскими полицейскими. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на израильские СМИ.

"Десятки мусульман провели молитву у ворот Храмовой горы… По завершении богослужения некоторые из них начали швырять камни и бутылки в полицейских", - сообщила полиция о происшествии.

Полицейские и пограничники рассеяли протестующих с помощью спецсредств. Палестинское агентство ВАФА передает, что в столкновениях пострадали не менее 14 арабов. Израильская газета "Jerusalem post" сообщает со ссылкой на палестинские источники о 34 пострадавших.

Также имам мечети Аль-Акса в Иерусалиме был ранен резиновой пулей в ходе столкновений с полицией.