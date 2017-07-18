Мусульмане отказываются молиться на Храмовой горе из-за металлодетекторов

Мусульмане Иерусалима протестуют против решения израильских властей установить рамки металлоискателей при входе на Храмовую гору и молятся у стен Старого города.

Как сообщают "РИА Новости", металлодетекторы были установлены после нападения на сотрудников правоохранительных органов Израиля, в результате которого двое сотрудников погибли. Троих нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе, где, по решению властей, были отменены многолюдные пятничные молитвы и проведены обыски.

"Они установили рамки металлоискателей. Мы против такой меры, ведь это попрание нашего суверенитета, наших прав. Они думают, что мы пришли на молитву с оружием. Но это не так! Это не допустимо в святом городе Иерусалиме", - рассказал житель Старого города по имени Хамид.

Большая часть верующих вместо Храмовой горы молилась у Львиных ворот Старого города. За порядком на молитве следила израильская полиция. При этом, доступ на Храмовую гору свободный при условии прохождения досмотра.

После молитвы верующие начали выкрикивать лозунги против действий израильских властей. Всего у стен Старого города собрались несколько сотен мусульман.