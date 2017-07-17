В Нигерии в мечети произошел теракт: погибло 8 человек

В мечети города Майдугури на северо-востоке Нигерии произошел мощный взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, 8 человек. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на France-Presse.

Отмечается, что в действие взрывное устройство привела террористка-смертница. «Девушку преследовали из другой части города жители, которым ее передвижение показалось подозрительным. Когда она подошла к мечети, они потребовали, чтобы она остановилась для проведения обыска, но она неожиданно вбежала в мечеть и привела в действие взрывчатку. Она убила восемь человек, еще 15 получили ранения», - сообщил глава агентства по чрезвычайным ситуациям нигерийского штата Борно Ахмед Сатоми.

Напомним, в Нигерии продолжает действовать исламистская группировка «Боко Харам», которая регулярно совершает теракты на территории страны.