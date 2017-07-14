Британцы отправятся в хадж на велосипедах, чтобы помочь сирийцам

Завтра, 14 июля, 8 молодых людей, представляющих одну из британских благотворительных организаций, отправятся в шестинедельное путешествие на велосипедах, и не куда-нибудь, а в Саудовскую Аравию, в хадж. По пути к исламским святыням активисты надеются собрать порядка миллионов фунтов стерлингов на помощь жителям Сирии, сообщает Islam-today.

Из Великобритании группа велосипедистов направится во Францию, а далее пересекут Швейцарию, Германию, Австрию, Лихтенштейн и доберутся до Италии.

Из Венеции группа паромом направится в Грецию, откуда пересекут море до Александрии на самолете. Затем из египетской Хургады спортсмены паромом доберутся до Саудовской Аравии.

«В последние годы мы начали забывать об истинном духе хаджа. Верующие тратили на путешествие по полгода. Некоторые отсутствовали дома по два года. Это - духовное путешествие, для нас это также шанс увидеть много разных людей. Мы будем общаться с ними и рассказывать о том, что и зачем делаем», - говорит один из путешественников по имени Вахид.