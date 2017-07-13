В Кропивницком открыли мечеть

В Кропивницком продолжается оформление необходимой документации для новопостроенной мечети.

Мусульманская религиозная община «Ковсар», которая действует в области с 2013 года, недавно открыла двери единственной в области мечети, но сейчас еще продолжаются работы по благоустройству, сообщает информационный портал Кировоградщины "Гречка".

Как рассказал представителям комиссии содействия соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных организациях в горсовете Имам Худиев Рауф Худу Оглы, сейчас каждую неделю на намаз приходят до 30 прихожан, а также десять детей посещают религиозную школу.

Посещают храм и местные жители, и студенты-иностранцы, которые временно обучаются в Кропивницком.