В Кропивницком открыли мечеть
18:08, 13 июля 2017Ислам
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Фото: gre4ka.info
В Кропивницком продолжается оформление необходимой документации для новопостроенной мечети.
Мусульманская религиозная община «Ковсар», которая действует в области с 2013 года, недавно открыла двери единственной в области мечети, но сейчас еще продолжаются работы по благоустройству, сообщает информационный портал Кировоградщины "Гречка".
Как рассказал представителям комиссии содействия соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных организациях в горсовете Имам Худиев Рауф Худу Оглы, сейчас каждую неделю на намаз приходят до 30 прихожан, а также десять детей посещают религиозную школу.
Посещают храм и местные жители, и студенты-иностранцы, которые временно обучаются в Кропивницком.
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