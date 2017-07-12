В мавзолее-мечети Тадж-Махал началась масштабная реставрация
19:09, 12 июля 2017Ислам
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Фото: islam-today.ru
В одной из главных достопримечательностей Индии – мавзолее-мечети Тадж-Махал начаты масштабные реставрационные работы. Планируется, что продлятся они, по меньшей мере, до весны 2018 года, сообщает Islam-today.
Туристам, которые хотят увидеть одно из главных чудес света во всей красе, лучше запланировать поездку в Индию на следующий год.
Сейчас главный купол мечети покрыт строительными лесами – его планируется отреставрировать полностью. Его предварительно покроют специальной глиной для поглощения грязи, затем смоют ее водой.
Эксперты отмечают, что, скорее всего, спрос на туры в Индию в период реставрации Тадж-Махала заметно снизится.
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