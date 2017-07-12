В мавзолее-мечети Тадж-Махал началась масштабная реставрация

В одной из главных достопримечательностей Индии – мавзолее-мечети Тадж-Махал начаты масштабные реставрационные работы. Планируется, что продлятся они, по меньшей мере, до весны 2018 года, сообщает Islam-today.

Туристам, которые хотят увидеть одно из главных чудес света во всей красе, лучше запланировать поездку в Индию на следующий год.

Сейчас главный купол мечети покрыт строительными лесами – его планируется отреставрировать полностью. Его предварительно покроют специальной глиной для поглощения грязи, затем смоют ее водой.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, спрос на туры в Индию в период реставрации Тадж-Махала заметно снизится.