В Бельгии Европейский суд признал законным запрет на ношение никаба

Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал введенный в Бельгии запрет на ношение никаба законным.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на сообщение судебной инстанции, данного рода запрет не является нарушением права на частную жизнь и на религиозные убеждения, а, напротив, соответствует нормам демократического общества.

Напомним, с жалобой в ЕСПЧ обратились две мусульманки, проживающие в Бельгии. Они заявили, что закон, запрещающий ношение любой одежды, полностью скрывающей лицо, является нарушением прав на частную жизнь, демонстрацию религиозной принадлежности и свободу выражения мнений. В ЕСПЧ, очевидно, так не посчитали.