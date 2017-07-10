В Египте женщины будут проповедовать в мечетях, разъясняя вред фанатизма

Стремясь противостоять распространению фанатизма, египетское министерство вакуфов (религиозной собственности) решило отправить 144 женщин на проповедь в мечетях Каира. Каждая из кандидатур должна быть утверждена в исламском университете Аль-Азхар – самым авторитетной инстанцией для мусульман-суннитов, сообщает "Благовест-Инфо".

Задача проповедниц – доносить до своих сестер по вере религиозную информацию «в духе умеренности» и обсуждать с ними самые острые проблемы.

Чтобы охватить все мечети Египта, потребуется около 2000 проповедниц, рассказал министр вакуфов Мухаммед Мухтар Гомаа. До последнего времени в просветительской кампании участвовали 43 женщины.

Министерство решило прибегнуть к помощи просвещенных мусульманок, чтобы обратиться напрямую к прихожанкам мечетей. В частности, им предстоит потрудиться над «исправлением ложных представлений об исламе».

Чтобы получить лицензию на проповедь, женщины должны обладать достаточными познаниями в исламском богословии и сдать экзамен в Аль-Азхаре. В частности, они должны уметь толковать хадисы – слова пророка Мухаммеда, переданные его сподвижниками, и хорошо знать разделы Корана, в которых говорится о женщинах и о семье.

В последнее время многие мечети Египта стали рассадником экстремистских идей, вследствие чего министерство вакуфов стало направлять в молитвенные дома своих инспекторов. Их задача – убедиться в том, что проповедники доносят до своей паствы умеренные идеи.

Помимо этого Национальный совет женщин Египта – в сотрудничестве с министерством вакуфов и тремя крупнейшими христианскими Церквами страны – выступил с инициативой, получившей название «Тарк аль-Абваб» («Стучать в дери»). В рамках программы планируется проводить встречи мусульманских проповедниц и активисток христианских общин с целью укрепления национального и единства и межрелигиозной гармонии.