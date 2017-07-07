Мечеть Хеврона может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческая часть Хеврона может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее голосование пройдет в Польше во время заседания Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры сегодня, сообщает Islam-today.

Как отметил директор проекта по внесению Старого Города в список ЮНЕСКО Ала Шахин, администрация Палестины обеспечила выполнение всех требований Комитета всемирного наследия, в состав которого входят представители 21 государства.

Он также подчеркнул, что Израиль «пытается оказать влияние на исход голосования по этому политическому вопросу», кроме того, оккупационные власти «мешают Палестинской администрации заботиться о палестинских памятниках в Старом Городе, а туристам – их посещать».