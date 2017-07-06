В Казахстане мусульманам не хватает священнослужителей

В Атырауской области Казахстана не хватает имамов мечетей и муэдзинов. Об этом сообщает Islam-today, cо ссылкой на заявление региональной службы коммуникаций.

Как сообщил руководитель областного управления по делам религии Кайролла Кушкалиев, сейчас в регионе не хватает 21 наиб-имама и 21 муэдзина.

Решать эту проблему, по его словам, власти намерены поэтапно. Примерный план уже составлен.

«В скором времени закончат свое обучение в Турции несколько атырауских студентов, которые по приезду сразу же приступят к работе. Также в настоящее время завершают обучение и нурмубараки», - сообщил, в частности, он.

Свободные вакансии, по словам Кушкалиева, будут заполняться по мере возвращения кадров с учебы на родину.