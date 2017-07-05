В Эфиопии археологи нашли древнюю мечеть

В ходе археологических раскопок на востоке Эфиопии ученые обнаружили древнюю мечеть, которая, по предварительным оценкам, была построена в XII веке. Расположен мусульманский храм в городе Харла, пик расцвета которого приходится на Х век, сообщает Islam-today.

По словам профессора Тимати Инсолла из Эксетерского университета в Великобритании, в свое время город этот был ремесленным и торговым центром региона. Ремесленники, проживавшие здесь, специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии.

«По нашему мнению, население Харлы было смешанным. Здесь проживали как местные, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют найденные здесь артефакты, которые были привезены из Мадагаскара, Китая, Мальдив и Йемена», - отметил Инсолл.